Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Владивосток, 16 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в ДТП в Приморском крае, сообщило 16 октября региональное министерство ГОЧС в своём Telegram-канале.
Дорожная авария произошла в Хасанском районе. В Уссурийск из Китая следовал туристический автобус.
«Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в транспортном средстве находились 48 пассажиров. Скорая помощь и спасатели прибыли на место ДТП.
Во Владивостоке 8 октября произошла дорожная авария с участием четырёх автомобилей и мотоцикла. ДТП спровоцировал подросток, управлявший Toyota Mark II. Кроме того, он сбил 17-летнего пешехода.
Два человека — сбитый пешеход и мотоциклист — попали в больницу, причём пострадавший пешеход — в реанимацию.