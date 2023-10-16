Владивосток, 16 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в ДТП в Приморском крае, сообщило 16 октября региональное министерство ГОЧС в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Дорожная авария произошла в Хасанском районе. В Уссурийск из Китая следовал туристический автобус.

«Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших», — сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что в транспортном средстве находились 48 пассажиров. Скорая помощь и спасатели прибыли на место ДТП.

Во Владивостоке 8 октября произошла дорожная авария с участием четырёх автомобилей и мотоцикла. ДТП спровоцировал подросток, управлявший Toyota Mark II. Кроме того, он сбил 17-летнего пешехода.

Два человека — сбитый пешеход и мотоциклист — попали в больницу, причём пострадавший пешеход — в реанимацию.