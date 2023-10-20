Рамалла , 20 октября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Страны, которые слепо поддерживают атаки Израиля на сектор Газа, фактически поощряют убийства, заявил 20 октября телеканалу CNN премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поддержка Израиля слепо — это лицензия на убийство. Я надеюсь, что Соединенные Штаты не идут в этом направлении», — сказал он.

Премьер указал на то, что существованию Израиля ничего не угрожает. Штайе призвал США вместе со сторонами конфликта выработать мирное решение. Он подчеркнул, что поощрение уничтожения мирных жителей в секторе Газа не может стать решением.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября обвинил Израиль в геноциде. Он призвал прекратить удары по гражданским объектам в секторе Газа. Турецкий лидер также назвал происходящее на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад.

При этом Израиль продолжает наносить удары по палестинскому анклаву, стараясь уничтожить боевиков ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант 20 октября заявил, что армия продолжит воздушные атаки. После этого в Тель-Авиве сообщили об уничтожении высокопоставленного разработчика стратегического оружия ХАМАС.