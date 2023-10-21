Нью-Йорк, США, 21 октября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Решение США наложить вето на проект бразильской резолюции в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке стало для многих стран «ударом ножом в спину», заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в беседе с пользователями социальной сети X (ранее Twitter).

Un.org Дмитрий Полянский

«Соединённые Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними», — сказал дипломат.

Он отметил, что значительное большинство всех 193 стран — участниц всемирной организации выступает за прекращение огня и поддерживает гуманитарные призывы. Полянский подчеркнул, что такое действие одних США способно обнулить усилия всех стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бразилия подготовила проект резолюции, предусматривающий отмену предписания Израилю, призвавшего жителей сектора Газа и представителей ООН покинуть северную часть палестинского анклава и переместиться на юг. Кроме того, авторы документа призвали немедленно освободить заложников и объявить гуманитарную паузу для обеспечения беспрепятственного прохода в сектор сотрудников ООН и других организаций.

США наложили вето на проект этой резолюции. В свою очередь Россия пыталась внести поправки к тексту документа. Они касались добавления в резолюцию пункта об осуждении неизбирательных ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Кроме того, российские дипломаты требовали внести в проект параграф, в котором осуждалась блокада Газы. Совет Безопасности ООН отклонил эти предложения России.

Позднее власти США отвергли призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке.