Вашингтон, 21 октября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, Израиль и Катар не смогли реализовать договорённость по освобождению 50 пленных. Об этом 20 октября сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль сектор Газа

«Сделка с участием США, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась», — говорится в материале.

Отмечается, что за последние несколько дней с целью освобождения пленных было рассмотрено несколько предложений, в том числе временное прекращение огня, обеспечение снабжения сектора Газа со стороны Израиля и предоставление палестинскому анклаву гуманитарной помощи.

Высокопоставленные чиновники, знакомые с переговорами, на условиях анонимности заявили о невозможности заключения подобной договорённости по освобождению пленных в случае проведения Армией обороны Израиля наземной операции в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза пытаются уговорить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы иметь больше времени для реализации переговоров, происходящих при содействии Катара, по освобождению заложников. По информации источника, переговоры с палестинским движением ХАМАС проходят нестабильно и есть опасность того, что они провалятся.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в беседе с журналистами, в свою очередь, призвал ХАМАС немедленно освободить заложников без каких-либо условий.