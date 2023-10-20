Вашингтон, 21 октября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что все заложники, удерживаемые в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остаётся и сейчас», — сказал Блинкен в беседе с журналистами 20 октября.

Госсекретарь США также призвал не доверять каким-либо заявлениям представителей движения ХАМАС, удерживающего в заложниках порядка двух сотен человек после атаки на юг Израиля 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу в пресс-службе ХАМАС сообщили об освобождении двух взятых в заложницы гражданок Соединённых Штатов Америки. Согласно заявлению палестинского движения, они были освобождены исходя из гуманитарных соображений и для того, чтобы доказать США и всему миру, что заявления американских властей являются ложными и безосновательными.