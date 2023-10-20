Берлин, 20 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Немецкие власти с начала октября передали Украине три зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard, бронированные автомобили и 40 разведывательных дронов. Это следует из обновлённого 20 октября списка на сайте правительства Германии.

В новой версии списка отмечается, что Киеву поставлены три обещанные ЗСУ Gepard, порядка 4 тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм, по 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector, мостоукладчик Biber, три тягача HX81 с полуприцепами и 13 бронированных автомобилей.

В указанном перечне публикуются данные о переданной Берлином Киеву военной помощи. Список в предыдущий раз обновляли 2 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде Украины 17 октября заявили, что США уже поставили Украине ракеты ATACMS и ВСУ уже применили их против российских объектов.