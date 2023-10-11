Вашингтон, 11 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продемонстрировали уязвимость вооружения НАТО на Украине. Об этом написал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что российские орудия, беспилотники и мины уничтожают западные танки, несмотря на то, что на них установлены превосходная электроника и системы целеуказания, техника имеет современную броню и отличную дизельную силовую установку.

Эксперт обратил внимание на то, что Запад многократно повторяет одну и ту же ошибку и отказывается учиться на своих ошибках. Страны НАТО были уверены, что их бронетехника переломит ход конфликта на Украине, в результате она была уничтожена российскими силами, а нахваленные системы ПВО в Израиле не смогли предотвратить удары ХАМАС по стране, пояснил он.

«Наряду с широко обсуждаемым провалом разведки в Израиле, растёт понимание того, что многие высокотехнологичные вооружения Америки и Израиля не соответствуют заявленным характеристикам. То же самое можно сказать и о многих европейских системах», — указал Брайен.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

Российский лидер 5 октября отметил, что российские военные в зоне проведения спецоперации чувствуют себя уверенно и продвигаются на различных участках линии соприкосновения. Президент добавил, что накануне российские военные продвинулись и улучшили позиции на 12 участках линии соприкосновения.

Ранее Путин сообщил, что общие потери ВСУ с начала широко анонсированного «контрнаступа» составили 90 тысяч человек. ВСУ также лишись 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.