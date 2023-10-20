Москва, 20 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В ФСБ раскрыли новую мошенническую схему по воровству личных данных россиян. Как стало известно 20 октября, аферисты начали пытаться получать сведения о врачах и учителях столицы через подмену телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях.

Илья Наймушин/РИА Новости

Мошенники применяют современные технологии и выдают себя за сотрудников полиции. Они направляют поддельные запросы в мессенджерах руководству госучреждений и требуют анкетные данные сотрудников. В случае получения информации, злоумышленники начинают контактировать уже с конкретными работниками и сообщают о якобы проверочных мероприятиях, чтобы склонить к денежным переводам или убедить взять кредит.

«УФСБ России по Москве и области разъясняет, что органы безопасности не используют для получения служебной информации соцсети», — объяснили в ведомстве.

Оперативные мероприятия сотрудники всегда проводят лично с предъявлением служебного удостоверения, добавили в ФСБ. Поэтому при получении каких-либо иных запросов от имени ведомства любым другим способом необходимо не отвечать мошенникам и связаться с дежурной службой ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ещё одна мошенническая схема обмана заключается в навязчивом предложении заключить «договор на использование номера телефона». Как 8 октября рассказал юрист Иван Соловьёв, аферисты во время звонка представляются сотрудниками сотовых компаний и объявляют, что у собеседника якобы заканчивается пользовательское соглашение, которое необходимо продлить, после чего стараются обманом получить код, оправляемый через СМС. Если его вводят в форму по отправленной мошенниками ссылке, они получают доступ к банковской карте и аккаунту на сервисе «Госуслуги».