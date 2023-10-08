Москва, 8 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана с навязчивым предложением заключить «договор на использование номера телефона», сообщил журналистам юрист Иван Соловьев.

Он уточнил, что аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотовых компаний. Мошенники заявляют абонентам, что у тех якобы заканчивается пользовательское соглашение с оператором и этот договор будто бы нужно продлить.

После этого, по словам Соловьева, преступники старается разговорить жертву и получить код, оправляемый на телефон через СМС-сообщение.

«Менеджер» сбивает внимание собеседника обилием технических деталей, затем уточняет, на какой период клиент желает продлить договор. Далее на номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы «подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок», — сказал юрист, слова которого приводит агентство «Прайм».

Затем, как отметил Соловьев, мошенник старается убедить абонента ввести код в форму, которая открывается по отправленной ссылке, якобы «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». Если жертва сделала это, то злоумышленники получают доступ к её банковской карте и аккаунту на сервисе «Госуслуги».

Юрист напомнил, что в действительности в договорах с сотовыми операторами нет пунктов о сроках пользования телефонным номером.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России вступили в силу новые правила Центрального банка России, позволяющие быстрее выявлять телефонных мошенников. Новый механизм помогает Центробанку получать от кредитных организаций максимально полные данные о фигурантах мошеннических переводов.

Ранее регулятор мог выйти только на конечного получателя похищенного. Обновленные правила дают возможность направлять сведения о спорных переводах по более чем 50 признакам.

5 октября куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik рассказала, что махинации с ремонтом стиральных машин являются самым распространенным в РФ видом мошенничества в сфере бытовых услуг. При одной из таких схем преступники выманивают деньги у человека, которому нужно срочно отремонтировать его технику.