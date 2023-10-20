Киев, 20 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил находящуюся под контролем Киева Авдеевку в ДНР. Он заявил об этом 19 октября своем Telegram-канале.

Кадр из видео. Telegram-канал Валерия Залужного Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Командующий сообщил, что российская армия продолжает наступать на купянском направлении, поэтому украинские военные обороняются в «сверхсложных условиях». Он также рассказал, что российские войска стремятся окружить Авдеевку и привлекли для этого большое количество бронетехники, а также авиацию и артиллерию.

Авдеевка входит в Донецкую агломерацию. С её территории украинские боевики обстреливают столицу ДНР.

Про наступление Вооружённых сил России под Авдеевкой стало известно в октябре. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 12 октября сообщил о взятии российскими бойцами террикона у Авдеевского коксохимического завода, который является важной господствующей высотой.

В британском журнале The Economist 15 октября отметили, что под Адеевкой началось одно из крупнейших наступлений российской армии с весны 2022 года. Журналисты опасаются, что подразделения ВСУ окажутся в окружении.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 19 октября сообщил, что российские военные в районе Авдеевки уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии. Кроме того, экипаж истребительной авиации сбил украинский самолёт МиГ-29.