Пхеньян, 17 октября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Ежегодные ядерные учения НАТО «Steadfast Noon», в ходе которых военные отрабатывают сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны. Такое заявление 17 октября сделал северокорейский учёный в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Эти учения, в ходе которых истребители четвертого и пятого поколений, разные самолеты…американский ядерный стратегический бомбардировщик «B-52» отрабатывают сбрасывание тактических ядерных бомб «B61», размещенных в Европе, очевидно являются репетицией ядерной войны», — указал сотрудник Научного общества международной политики Ким Дон Мён.

По мнению специалиста, мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и не молчать об увеличении Вашингтоном расходов на наращивание ядерного потенциала. Ким Дон Мён обратил внимание на то, что США постоянно вкладывают огромные деньги в милитаризацию космоса и разработку новых видов вооружения, но называют угрозой наращивание обороноспособности другими странами.

Учёный осудил проведение НАТО и США с 16 до 26 октября ежегодных ядерных учений «Steadfast Noon» в Европе с участием до 60 самолетов.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в Северной Корее пришли к выводу, что модернизация сил самообороны Японии имеет цель подготовки к агрессивной войне и нового вторжение на Корейский полуостров. По мнению ЦТАК, рекордные военные расходы, вооружение сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, завершение военной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн — всё это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии, заявил политик.