Вашингтон, 20 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России переходят в наступление в то время, когда у Киева появляется всё больше проблем. Об этом 20 октября заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

РИА Новости

По словам эксперта, являющаяся критическим фактором для ВСУ западная помощь будет уменьшаться.

«Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление», — сказал он.

Джонсон отметил, что, по его мнению, ближневосточный конфликт отразится на помощи Киеву, так как внимание Вашингтона теперь будет переключено на Израиль.

Эксперт рассказал, что США перебросили развернутую в Румынии 101-ю воздушно-десантную дивизию в Иорданию, а также разместили на своих базах на Ближнем Востоке F-16 и прочие самолёты, «совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги».

«Соединённые Штаты никогда ничего подобного не делали в случае с Украиной», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в последнее время число воюющих на стороне Киева иностранных наёмников уменьшается. Он уточнил, что ЧВК также вывозят своих сотрудников с Украины.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что российская армия чувствует себя уверенно в зоне спецоперации и продвигается на различных участках её проведения. Глава государства уточнил, что Вооружённые силы России смогли улучшить позиции на 12 участках фронта.