Луганск, 20 октября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Количество воюющих в рядах ВСУ на стороне режима Киева иностранных наёмников в зоне спецоперации в последнее время снижается. Об этом 20 октября сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На ЛБС [линии боевого соприкосновения] продолжается тенденция к сокращению численности иностранцев», — написал он.

Эксперт уточнил, что, судя по поступающим данным от агентурных источников, мониторингу радиоэфиров, а также разведданных непосредственно из зоны боевых действий, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников на линии боевого соприкосновения.

«Также поступает информация, что ЧВК вывозят своих людей с территории Украины», — добавил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября эстонская газета Postimees сообщила, что в ДНР ликвидировали соотечественника с позывным Стингер. Наёмника уничтожили около города Лимана.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур 3 октября заявил, что Киев изменил правила регистрации наёмников, из-за чего республика не может подсчитать количество эстонских граждан, участвующих в военных действиях на стороне ВСУ.

Британская газета The Daily Telegraph написала 15 октября, что воюющие за ВСУ на Украине иностранные наёмники начали убивать друг друга на почве конфликтов. По данным издания, в состав Интернационального легиона украинской теробороны часто попадают лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.