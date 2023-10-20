Шираз, Иран, 20 октября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Фарс в Иране, сообщило 20 октября агентство Fars.

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Как сообщил глава регионального кризисного штаба Фархад Саади, пострадали семь человек. Землетрясение произошло в населённом пункте Хан Зеньян.

По его словам, в основном люди пострадали из-за возникшей паники, когда люди начали спасаться бегством. Получившим травмы оказали медпомощь амбулаторно.

Толчки от землетрясения ощущались и в городе Ширазе — столице Фарса.

Как сообщало ИА Регнум, в Иране 17 октября землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере от города Бендер-Аббаса — столице провинции Хормозган. Информации о разрушениях не поступало.

В ночь на 11 октября два сильных землетрясения произошли в Афганистане. Одно магнитудой 5 — в 293 км к юго-востоку от иранского города Мешхеда.