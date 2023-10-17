Иран, 17 октября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. На юге Ирана 17 октября произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщила Геологическая служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения находился на севере от города Бендер-Аббас — в 61,5 км. В городе проживают 352 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. Данных о разрушениях нет.

Геологическая служба США 16 октября сообщила о землетрясении магнитудой 6,4 у берегов штата Аляска. Эпицентр находился в 1399 км на север от российского города Анадырь.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр 11 октября сообщил о землетрясениях магнитудой 6,3 и 5,0 на западе Афганистана. Эпицентры недалеко от города Герат и в 293 км к юго-востоку от города Мешхеда (Иран).