Герат, Афганистан, 11 октября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Два подряд землетрясения в ночь на 11 октября с разницей в 11 минут магнитудой 6,3 и 5,0 зафиксированы в западном Афганистане. О происшествии сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

U.S. National Archives Афганистан

Эпицентры обоих толчков располагались практически рядом — на расстоянии 31 км и 28 км к северо-западу от города Герат, в 293 км к юго-востоку от иранского Мешхеда.

Очаг в обоих случаях залегал на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение 6,2 в Афганистане произошло 7 октября в провинции Герат. Эпицентр располагался в 42 км к северо-западу от Герата.

Число погибших достигло 2 тыс. человек.

На северо-западе Аргентины 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6,0.