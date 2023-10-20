Пятигорск, Ставропольский край, 20 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В городе Пятигорске (Ставропольский край) потушили пожар в гостиничном комплексе, сообщили 20 октября в региональном управлении МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар вспыхнул в ночь на 20 октября в посёлке Горячеводский. У гостиничного комплекса произошло возгорание кровли. В 23:30 мск пожар локализовали.

В 03:20 мск пожар потушили. В результате никто не пострадал. В работах по ликвидации пожара участвовал 21 человек, 17 из них — сотрудники МЧС.

В Ставропольском крае в городе Светлограде 1 сентября в гостинице «Дельта» вспыхнул крупный пожар, которому присвоили второй ранг сложности.

В Якутии 14 октября вспыхнул пожар в гостиничном комплексе на площади 400 квадратных метров. Самостоятельно отель покинули 50 человек.