Туруханский район, Красноярский край, 20 октября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Человек пострадал в результате пожара в посёлке Бор (Туруханский район, Красноярский край), сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Красноярского края

Возгорание произошло в 01:55 по местному времени. Загорелся двухэтажный брусовый жилой дом. Когда прибыли пожарные, кровля многоквартирного дома была полностью охвачена огнём.

«В результате травмирован один человек», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС. В 04:30 по местному времени (0:30 мск) пожар локализовали на площади 560 кв. м.

В ночь на 20 октября пожар вспыхнул в городе Пятигорске на Ставрополье. Загорелась кровля здания гостиницы. Ночью пожар потушили. Пострадавших в результате нет.

Накануне, 19 октября, на юге Москвы вспыхнул пожар в здании частной клиники. Пострадали три человека.