Вашингтон, 20 октября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Временный спикер палаты представителей Конгресса США представитель Республиканской партии Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку и оставить пустым третий по иерархии пост в стране. Об этом 19 октября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Игорь Михалев/РИА Новости

Отмечается, что Макгенри заявил о такой возможно после того, как ряд его однопартийцев попытался вынести на голосование законодательство, требующее наличие постоянного спикера палаты представителей или временное расширении полномочий временного спикера.

«На закрытой встрече в четверг (19 октября. — Прим. ред.) Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Макгенри высказывается против такого прецедента, так как в результате этого временные спикеры получат полномочия постоянных, а последних должны избирать все члены Конгресса. В дальнейшем в результате такой практики выборов пост постоянного спикера палаты представителей США может исчезнуть.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей США 3 октября большинством голосов отправила в отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти. За это решение проголосовали 216 членов палаты, ещё 210 выступили против. Позднее временным спикером палаты представителей Конгресса назначили республиканца Макгенри, который представляет штат Северная Каролина.

Издание The Hill 12 октября сообщило, что большинство от Республиканской партии в палате представителей Конгресса США выдвинуло своего лидера Стива Скализа на пост спикера. На эту должность также претендовал Джим Джордан, являющийся сторонником экс-президента США Дональда Трампа.