Вашингтон, 5 октября, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Кандидат в спикеры палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан выступил против продолжения оказания какой-либо помощи Украине. Об этом он заявил в среду, 4 октября, в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Я против этого», — сказал Джордан, отвечая на вопрос о возможности продолжения оказания помощи ВСУ в случае его избрания спикером. Он отметил, что на данный момент главными проблемами для американцев являются ситуация на границе и преступность на улицах.

На данный момент республиканец от штата Огайо Джим Джордан занимает должность председателя юридического комитета палаты представителей Конгресса США.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса США по итогам голосования приняла решение отправить в отставку спикера Кевина Маккарти. В пользу его отстранения от должности проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Отстранение Кевина Маккарти от должности спикера стало первым в истории США подобным случаем.

После отстранения Кевина Маккарти временным спикером палаты представителей Конгресса США был назначен Патрик Макгенри, представляющий штат Северная Каролина. Как сообщило издание The Washington Post, выборы нового спикера пройдут в следующую среду.