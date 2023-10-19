Москва, 19 октября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Пожар произошёл в частной клинике на юге Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возгорание возникло на первом этаже на улице Автозаводской д.16, к.2. Из здания эвакуировали 10 человек. По данным источника, по данному адресу находится международная академическая клиника.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. Данные о пострадавших не поступали.

14 октября пожар произошёл в административном здании в московском районе Царицыно. Как рассказали очевидцы, было сильное задымление, из здания эвакуировали людей.