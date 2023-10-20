Москва, 20 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В дома жителей пяти регионов России вернулось электричество. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе компании «Россети Центр и Приволжье».

Валерий Мельников/РИА Новости

«В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Марий Эл энергетики <…> восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Причиной нарушений в работе электросетевого комплекса стали дождь и снег, сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с. В Мари Эл граждане остались без электроснабжения из-за шторма и ураганного ветра 17–18 октября.

Последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2 тыс. специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в ряде населённых пунктов Суджанского района Курской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. В общей сложности без электроснабжения в результате атаки остались почти 75 населённых пунктов.

14 октября из-за обстрелов ВСУ без электричества остались четыре населённых пункта в Курской области ― посёлок Тёткино и сёла Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.