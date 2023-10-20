Багдад, 20 октября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Военная база США Айн-эль-Асад, которая находится в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил новостной портал Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным журналистов, на территории объекта произошло несколько взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Телеканал Al Mayadeen в свою очередь проинформировал о том, что удары по базе также наносились с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

В его состав входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, сражавшихся против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Пентагон обнародовал сведения о том, что американские военные сбили два БПЛА, которые пытались атаковать силы западной коалиции в Ираке, возглавляемой США. По данным агентства Reuters, дроны направлялись в сторону американской авиабазы «Аль-Асад».

В результате случившегося никто не пострадал. При этом не уточняется, кто намеревался ударить по объекту.