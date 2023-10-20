Военную базу США в Ираке обстреляли из установки РСЗО «Град»
Shafaq News: военная база США в Ираке подверглась обстрелу из установки «Град»
Багдад, 20 октября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Военная база США Айн-эль-Асад, которая находится в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил новостной портал Shafaq News.
По данным журналистов, на территории объекта произошло несколько взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.
Телеканал Al Mayadeen в свою очередь проинформировал о том, что удары по базе также наносились с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ответственность за атаку взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».
В его состав входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, сражавшихся против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Пентагон обнародовал сведения о том, что американские военные сбили два БПЛА, которые пытались атаковать силы западной коалиции в Ираке, возглавляемой США. По данным агентства Reuters, дроны направлялись в сторону американской авиабазы «Аль-Асад».
В результате случившегося никто не пострадал. При этом не уточняется, кто намеревался ударить по объекту.