Вашингтон, 20 октября, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Проводить международное расследование трагедии в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа считают неуместным в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал 19 октября официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств», — ответил Миллер на вопрос о возможности проведения международного расследования причин трагедии.

Миллер указал, что правительство США проводит собственную оценку произошедшего. Представитель Госдепа выразил сожаление, что множество людей верит «палестинским радикалам», которые, по его словам, не предоставили никаких доказательств своей непричастности к трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» на юге сектора Газа был нанесён ракетный удар. Палестинцы обвинили в этом ЦАХАЛ, возложив на США ответственность за действия Тель-Авива. ХАМАС выступил за международное расследование инцидента. В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинской стороной. По информации минздрава Палестины на 18 октября, в результате удара погиб 471 человек.