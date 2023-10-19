Москва, 19 октября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. Об этом 19 октября в приветственном слове к участникам XI международного форума «Россия ― спортивная держава» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Глава государства напомнил, что в стране строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются спортплощадки в жилых массивах.

«Особое внимание уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего ― на детей и молодёжь», ― добавил глава государства.

В приветствии он также указал на созидательный потенциал спорта, который служит для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене.

Путин выразил уверенность, что нынешний форум станет заметным событием в спортивной и деловой жизни всей России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин считает, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами, а также выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам.

По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль. Путин добавил, что, по его мнению, в первую очередь спортом нужно заниматься, чтобы быть в состоянии интенсивно работать.

Российский лидер также рассказал, что до сих пор продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают и позволяют отдыхать от текущих дел. Он отметил, что начал кататься на коньках и играть в хоккей только десять лет назад.

Президент также известен тем, что занимается дзюдо и горными лыжами. Он является мастером спорта и чемпионом Ленинграда (1976) по дзюдо, а также мастером спорта по самбо.