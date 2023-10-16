Пекин, 16 октября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до сих пор продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают и позволяют отдыхать от текущих дел. Глава государства рассказал об этом 17 октября в интервью медиакорпорации Китая.

Sergey Guneev/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Путин уточнил, что только 10 лет назад стал кататься на коньках и тогда же начал играть в хоккей, чем он продолжает заниматься и по сей день.

«Сейчас этим занимаюсь с удовольствием. Это же командные виды спорта, они всегда интересны, они эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — сказал он.

Президент также утвердительно ответил на вопрос о том, одновременно ли он учился кататься на коньках и играть в хоккей.

«Для меня было это одно и то же», — пояснил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Путин объявил благодарность трёхкратному чемпиону мира по хоккею, советнику гендиректора московского хоккейного клуба «Динамо» Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Хоккеист в данный момент выступает за хоккейный клуб североамериканской НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».