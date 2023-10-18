Москва, 18 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Артиллеристы и разведчики Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России в ходе совместных действий уничтожили кочующий танк ВСУ, действовавший на краснолиманском направлении, сообщила 18 октября «РИА Новости» пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Передовая разведгруппа обнаружила вражеский танк, когда с помощью беспилотника проводила разведку района, где он действовал, рассказали в министерстве. Разведчики навели на бронетехнику гаубицу «Мста-Б».

«Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта», — сообщили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что подрыв танка ВСУ зафиксировали с помощью разведывательного беспилотника. Военнослужащих, участвовавших в уничтожении техники, представили к государственным и ведомственным наградам.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре командир российской разведгруппы с позывным Легенда рассказал об уничтожении танка Leopard, переданного ВСУ Германией. Он сообщил, что выживший механик оказался немцем и сообщил, что весь экипаж танка был из ФРГ.