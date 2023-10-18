Москва, 18 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. За сутки ВСУ потеряли до 80 военных на купянском направлении, сообщил 18 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные за сутки отразили 13 атак ВСУ в районах сёл Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское в Купянском районе Харьковской области и села Сергеевка в ЛНР.

Российские военные нанесли украинской армии поражение в районах сёл Надия в ЛНР и Берестовое в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — заявил Конашенков.

Конашенков 17 октября заявил, что на купянском направлении ВСУ за сутки потеряли 270 военных. Российские войска отразили семь атак украинской армии — также в районе Надии, Ивановки и села Тимковка (Харьковская область).

По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ утратили на купянском направлении ряд передовых позиций в результате интенсивной работы российских войск северо-восточнее и юго-восточнее города Купянска.