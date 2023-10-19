Париж, 19 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Окончание украинского конфликта в нынешних условиях свидетельствовало бы о победе России над Украиной, заявил французский генерал Бруно Клермон в комментарии журналу Valeurs Actuelles.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Если бы конфликт закончился завтра, то просто победили бы русские», — сказал эксперт.

Автор статьи Максим Купо также написал, что провал украинского наступления был связан с неспособностью ВСУ достичь своей главной цели — захватить Крым и Донбасс. Кроме того, в публикации говорится, что в Киеве, по-видимому, ошиблись в планировании, считая, что проход к первой линии российской обороны обрушит всю оборонительную систему Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября бывший американский дипломат Час Фриман заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works о том, что Украина в зоне специальной военной операции (СВО) потеряла две свои армии, а теперь РФ уничтожает ещё одну армию ВСУ, пытающуюся прорвать российскую оборону. При этом он считает, что Россия может уже готовить своё наступление, которое способно начаться совсем скоро.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 18 октября выразил мнение, что бои в зоне СВО, скорее всего, будут приостановлены из-за заморозки конфликта. Он утверждает, что сворачивание боевых действий наступит уже с ноября.