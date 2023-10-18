Киев, 18 октября, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине, скорее всего, приостановят из-за заморозки конфликта, заявил 18 октября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«Где-то ещё две недели я вам даю. Я уже говорил про это, с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта», — сказал он.

Соскин уверен, что украинская армия не будет проводить боевые действия в зимнее время. Он также раскритиковал заявление главы минобороны Украины Рустема Умерова о планах продолжать попытки наступления ВСУ. Эксперт отметил, что новый министр не обладает опытом, и назвал его случайным человеком на этом посту.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия перешла к активной обороне почти по всей линии фронта и улучшает своё положение. Он также сообщил, что ВСУ готовятся наступать на некоторых направлениях, но эти планы известны, Министерство обороны на это реагирует.

Украинская журналистка, обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец 14 октября заявила, что масштабное наступление российских войск стало неожиданностью для Киева. По её информации, в течение 13 октября было порядка ста боестолкновений. Журналист предположила, что Россия планирует сковать украинскую армию и пресечь перемещения её резервов.