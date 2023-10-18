Вашингтон, 18 октября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Украина в зоне специальной военной операции (СВО) потеряла две свои армии, и в настоящее время уничтожается третья армия ВСУ, которая пытается прорвать российскую оборону, заявил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт также считает, что Россия якобы готовит наступление, которое должно вскоре начаться. Фриман отметил, что Владимир Зеленский повёл себя опрометчиво, поверив в помощь Запада «до победного конца».

В итоге, по словам экс-разведчика, Украина получила «гору трупов» из своих военных и теряет выход к Чёрному морю. Экс-дипломат полагает, что нежелание НАТО принимать в свой состав Киев заставит украинскую сторону принять нейтральный статус.

Кроме того, Фриман добавил, что «израненная Украина» по результатам конфликта останется «с меньшими территориями и населением».

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября экс-разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов Украины. Он уточнил, что речь идёт об Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Риттер считает, что освобождение указанных территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ. Бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик 17 октября рассказал, что российские войска продолжают наносить эффективные удары по позициям ВСУ и военным объектам на Украине.

Он предупредил, что украинская армия уже в скором времени окончательно потеряет возможности для проведения атак и ведения боевых действий. Эксперт выразил мнение, что после этого Вооружённые силы России начнут осуществлять собственные операции.