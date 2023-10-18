Тбилиси, 18 октября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не ушла в отставку, но фактически перестала быть президентом всей страны, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 18 октября на заседании парламента по вопросу импичмента президенту.

Иван Шилов ИА Регнум Саломе Зурабишвили

Он отметил, что после массовой поддержки оппозиции Зурабишвили до конца срока будет президентом только для партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и политиков, которые из неё вышли.

«Она останется не президентом Грузии, а президентом «Нацдвижения». Какова же в таких условиях цена президентства, судите сами», — сказал лидер правящей партии.

Он также напомнил, что было время, когда члены ЕНД называли Зурабишвили агентом, резидентом и шпионкой, а теперь эта партия называет президента самым проевропейским политиком в Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, голосование по импичменту Зурабишвили, прошедшее в парламенте Грузии 18 октября, провалилось. Чтобы отправить её в отставку, нужно было набрать 100 голосов, но за это проголосовали только 84 депутата. Большинство оппозиционных политиков отказались участвовать в голосовании.

Процедуру импичмента запустила «Грузинская мечта». Президента обвинили в нарушении конституции, так как она в августе и сентябре посетила с визитом ряд стран в Европе, хотя правительство не дало разрешения на поездки. 16 октября Конституционный суд согласился с доводами правящей партии.

Зурабишвили стала президентом в декабре 2018 года при поддержке «Мечты». С 2022 года её отношения с правящей партией начали портиться после того, как правительство отказалось разрывать экономические связи с Россией.