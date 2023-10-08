Москва, 8 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Резкое повышение температуры на три-четыре градуса выше климатической нормы ожидается на предстоящей неделе в Москве. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Артем Геодакян/ТАСС

Как отметил специалист, погода наступившей осенью наблюдается «совершенно редкая». В воскресенье, 8 октября ожидается падение температуры ниже нормы на четыре градуса, и такая погода сохранится до 11 октября включительно. Днём и ночью температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2… +5 градусов в Москве и до –2 градусов в области.

Повышение температуры воздуха ожидается 12 октября, в четверг, в этот день жителей Москвы ожидает погода теплее климатической нормы на три-четыре градуса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве с 6 октября ожидается сильнейший листопад. Об этом жителей города предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причиной усиления листопада станут дожди.