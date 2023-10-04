Москва, 4 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильнейшем листопаде из-за дождей с 6 октября.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Листопад пойдёт сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора — наступать», — сказал синоптик корреспонденту ТАСС.

По его словам, 5 октября в Москве ожидаются небольшие осадки, однако с 6 октября дожди станут ощутимее и продолжатся в выходные дни.

Вильфанд 3 октября заявил, что в период с 7 по 9 октября в Москве и Подмосковье ожидаются повсеместные заморозки до минус 1–2 градусов. Он отметил, что заморозки ожидаются в ночь на субботу, воскресенье, понедельник.