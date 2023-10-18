Киев, 18 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Украинские войска приняли на вооружение от партнёров из стран Запада три модификации немецкого танка Leopard. Об этом 18 октября сообщило минобороны Украины в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники — танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министр обороны страны Рустем Умеров подписал соответствующие приказы. Модификации Leopard 2А6, 2А5 и 1А5 предназначаются для прорыва укреплённых позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы, а также быстрой организации рубежей обороны, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Польша впервые передала ВСУ отремонтированные танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий. По данным польской стороны, танки отремонтировали в экспресс-режиме на польском заводе по производству и ремонту бронетехники Бумар-Лабенды.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер 1 октября назвал количество танков Leopard, которые украинские военные уже потеряли безвозвратно. По его мнению, ВСУ лишились уже около трети поставленных им германских танков.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен 11 октября написал, что российская армия продемонстрировала уязвимость вооружения НАТО в конфликте на Украине. Эксперт уточнил, что артиллерия, беспилотники и мины ВС России уничтожают западные танки, несмотря на то что те оснащены превосходной электроникой и системами целеуказания, а также эта техника имеет современную броню и отличную дизельную силовую установку.