Вена, 1 октября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Австрийский полковник Маркус Райснер назвал количество танков Leopard, которых уже безвозвратно лишились ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По мнению военного, киевская армия потеряла до трети поставленных Западом танков.

При этом, Райснер признал, что эффективность этих машин оказалась «менее значительной», чем ожидалось.

«Из примерно 90 поставленных танков Leopard не менее трети уничтожены или повреждены», — цитирует полковника «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пытались ночью эвакуировать подбитые российскими военными Западной группировки войск танки Leopard на купянском направлении. После наблюдения за ними с помощью беспилотников разведчики ВС РФ подпустили боевиков непосредственно к машине, а затем передали координаты расчёту реактивной системы залпового огня «Град» для нанесения удара. Украинцы спаслись бегством, бросив машину.

За уничтожение танка Leopard на купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на выплату денежных средств.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в США зря недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием. В действительности их уничтожат ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят американские танки.