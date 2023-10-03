Варшава, 3 октября, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Польша впервые передала Вооружённым силам Украины отремонтированные танки Leopard 2, получившие повреждения в зоне боевых действий. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танки Leopard были отремонтированы в экспресс-режиме на польском заводе по производству и ремонту бронетехники Бумар-Лабенды.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября датский телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена сообщил, что более половины танков Leopard 1, переданных Украине, имеют дефекты или неисправны. Отмечается, что устранение неполадок и ремонт взяла на себя украинская сторона.