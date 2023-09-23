Москва, 23 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Российские разведчики в зоне проведения спецоперации уничтожили полученный ВСУ из Германии танк Leopard с немецким экипажем, сообщил 23 сентября командир российской разведгруппы с позывным Легенда.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что разведгруппа ударила противотанковой управляемой ракетой по танку и отправилась к нему, рассчитывая взять «языка». Оказалось, что в танке погибли все, кроме водителя-механика.

«Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать «nicht shissen!» (по-русски — «не стреляй». — Прим. ред.)», — сообщил российский разведчик агентству РИА Новости, добавив, что в школе учил немецкий и хорошо понял пленного.

На допросе водитель-механик рассказал, что он не наёмник, а военнослужащий Бундесвера, как и остальные члены экипажа. Также он назвал номер и место дислокации своей бригады. Раненому оказали медицинскую помощь.

По словам российского военного, не важно, какой экипаж находится в Leopard. Даже если в нём сидят более опытные немецкие военные, танк это не спасёт. Немецкие Leopard будут гореть, как и американские танки, даже если ими будут управлять американцы.

ИА Регнум 23 сентября опубликовало видео уничтожения российскими военными в зоне СВО аналога немецкого Leopard — Stridsvagn 122, недавно полученного ВСУ из Швеции.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ, — и немецкие Leopard, и американские истребители F-16, которые надеется получить Киев.