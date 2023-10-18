Москва, 18 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В настоящее время США сеют хаос у границ Турции и поддерживают её потенциальных противников, поэтому Анкаре, возможно, стоит поискать новых союзников на евразийском пространстве, которыми могут стать Россия, Китай или Иран. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил член бюро международных отношений турецкой партии «Родина» («Ватан»), политолог Эрман Атешоглу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее лидер этой партии Догу Перинчек заявил, что США, НАТО и Израиль угрожают Анкаре, поэтому ей пора разработать правильную стратегию безопасности.

«Дело в том, что США поддерживают в Сирийской Арабской Республике силы, прямо связанные с террористической организацией «Рабочая партия Курдистана», — сказал Атешоглу. — То есть формально США и Турция — союзники, но, с другой стороны, из бюджета США официально поддерживаются террористы. То есть те, кто осуществил множество терактов на территории Турции против мирного населения. И Вашингтон им напрямую помогает!»

По его словам, в настоящее США, теряя вес в регионе, специально создают там хаос. Кроме того, Вашингтон разместил множество военных баз в Греции, утверждая, что они направлены против российской угрозы.

«Но мы понимаем, против кого они нацелены на самом деле. Против Турции», — заметил Атешоглу.

Кроме того, он напомнил, что США, Греция и Израиль провели множество военных учений, направленных против Турции. Таким образом, то, что Турция состоит в НАТО, не означает, что США относятся к Анкаре союзнически.

«Мы видим, что сейчас Турция может защитить свои территориальные целостность и суверенитет, только выстраивая союзнические отношения с такими странами, как Россия, Сирия, Ирак, Иран и Китай», — сказал Эрман Атешоглу.

При этом он заметил, что в Турции некоторые политики и эксперты соглашаются с тем, что НАТО угрожает интересам их страны, но считают, что именно поэтому Анкаре нельзя покидать альянс, дабы иметь возможность нейтрализовать эти угрозы. Другие полагают, что Турции пора выйти из НАТО и выстраивать новую союзническую стратегию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Перинчека, власти Турции больше не могут продолжать политику баланса, так как она ставит под угрозу безопасность их государства, а кроме того, способствует её дискредитации в странах региона.

Также Перинчек считает, что Анкара должна отклонить ратификацию заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс, и полагает, что выход из него стал для Турции вопросом жизни и смерти, тем более что де-факто Турция была «отлучена от НАТО». По мысли Перинчека, покинув этот военный блок, Турция сможет объединить и консолидировать свой внутренний фронт.

Между тем в Еврокомиссии заявили о том, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Турции пора сделать исторический выбор. Иными словами, Анкаре предстоит решить, с кем она пойдёт дальше — с Евросоюзом и НАТО или с Россией, Ираном, ХАМАС и «Хезболлой».