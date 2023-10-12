Брюссель, 13 октября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) заявили о необходимости исторического выбора для Турции в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. О принятии принципиальной позиции заявил зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас на второй Конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам еврокомиссара, Турция должна сделать выбор, с кем ей идти дальше — быть ли на стороне Евросоюза с НАТО или на стороне России, Ирана, ХАМАС и «Хезболлы».

Греческий политик подчеркнул, что с первых дней конфликта все 27 стран — членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористов.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлах», — цитирует Схинаса греческое издание «Нафтемборики».

Зампредседателя ЕК акцентировал, что «ответ должен быть совершенно ясным».

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Эрдоган все 20 лет у власти постоянно обвинял Израиль в оккупации палестинских земель. На одном из заседаний ООН он даже показывал карту, о каких именно землях идёт речь.

На Давосском форуме в 2009 году Эрдоган вступил в перепалку с президентом Израиля Шимоном Пересом, обвинил его страну в убийствах детей на пляжах Газы. А когда ведущий попытался остановить его, Эрдоган демонстративно вышел из зала. Обещание «больше никогда не приеду на Давос!» турецкий лидер держит до сих пор.

10 октября Эрдоган обсудил по телефону обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Стороны выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв среди населения.

Кроме того, турецкий лидер заявлял, что провёл телефонные переговоры с руководителями ряда стран, включая Палестину, Израиль, Египет, Ливан и Катар.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.