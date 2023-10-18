Москва, 18 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал институт детских правозащитников авторитетной и востребованной структурой, говорится в телеграмме, опубликованной 18 октября на сайте Кремля.

РИА Новости/Надежда Чичерова Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«Институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства», — отметил глава государства в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

Президент также высоко оценил многолетнюю деятельность съезда. По его словам, он содействует укреплению традиционных ценностей, реализации масштабных проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения. Российский лидер особо отметил важность системной работы в новых регионах страны.

В конце телеграммы Путин пожелал участникам, организаторам и гостям съезда успехов в благородном труде.

XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации проходит с 18 по 20 октября в Хабаровске. Мероприятие приурочено к 25-летию правозащитного института и посвящено вопросам его развития. В работе съезда принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, представители администрации, а также уполномоченные по правам ребёнка в российских субъектах и эксперты. На форуме обсудят вопросы защиты прав и законных интересов детей, реализации стратегических программ и проведения всероссийских мероприятий, развитие и укрепление института региональных уполномоченных по правам ребёнка.