Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, говорится в заявлении израильских военных.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В сообщении уточняется, что целями атаки стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры этой группировки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари предупредил, что израильские войска будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности своей страны.

Днём 17 октября ЦАХАЛ проинформировала, что с территории Ливана неизвестные обстреляли противотанковыми ракетами израильский город Метула. В результате атаки оказались ранены двое израильских военных и один гражданский.

Интернет-портал Axios написал со ссылкой на свои источники о том, что США изучают возможность военного ответа в случае, если «Хезболла» решит присоединиться к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.