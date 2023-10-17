Газа, Палестина, 17 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Организация «Бригады «Аль-Кассам», которая является военным крыло радикального палестинского движения ХАМАС, заявило об обстреле израильского города Тель-Авив, говорится в заявлении радикалов.

РИА Новости / И. Носов

В обращении сказано, что атака является ответом на «массовые убийства гражданского населения», которые якобы совершаются Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Армия обороны Израиля объявила о нанесении авиаударов по командным центрам ХАМАС в секторе Газе, а также военной инфраструктуре с бойцами группировки. Целями стали объекты движения в Зайтуне, северном Рафахе, Джабалии и Хан-Юнисе.

После этой атаки ХАМАС подтвердило, что в Газе погибли двое высокопоставленных членов палестинской организации — Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть группировки, и проповедника Ваиля аз-Зарда.

17 октября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США призывают Израиль соблюдать «законы войны» в рамках вооружённого конфликта с ХАМАС. При этом она отметила, что американский министр обороны Ллойд Остин находится на постоянной связи со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.