Газа, Палестина, 17 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило гибель двух своих высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов израильских военных. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба движения в Telegram-канале.

Yousef Masoud/Global Look Press

«ХАМАС объявляет, обращаясь к палестинскому народу, исламской умме и всем свободным людям мира, о гибели доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть ХАМАС, и доктора Ваиля аз-Зарда, проповедника из Газы», — говорится в сообщении.

Известно, что Тайсир Ибрагим был главой факультета мусульманского права в Исламском университете Газы, здание вуза уничтожила 11 октября армия обороны Израиля. Ваиль аз-Зард являлся главой благотворительной организации Gaza Deserves Life («Газа достойна жизни»), а также был исламским проповедником и видным религиозным общественным деятелем в Газе.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС. В это число вошли: куратор ХАМАС по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики движения Джавад Шмала, командующий спецподразделением «Нухба» боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения «Нухба» Мурад Абу Мурад и ещё два высокопоставленных командира движения.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября после массированной ракетной атаки на территорию Израиля со стороны движения ХАМАС и захвата его боевым крылом нескольких населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, а также нанёс ответные удары.

Позднее Израиль пообещал уничтожить ХАМАС и объявил о полной блокаде сектора Газа. Россия призвала стороны конфликта прекратить огонь.