Оттава, 17 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Канада внесла изменения в положение о специальных экономических мерах против Молдавии, включив в санкционный список шесть молдавских средств массовой информации (СМИ), говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства.

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно документу, Канада ввела санкции против «Первый канал в Молдове», «РТР Молдова», Accent TV, «НТВ Молдова», «ТВ6» и Orhei TV.

Также под санкции попали восемь физических лиц, среди которых общественно-политический деятель Александр Калинин и почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко.

В конце августа Канада ввела санкции против российских граждан и компаний. Всего в список попали четыре физических и 29 юридических лиц. Кроме того, 18 августа власти Канады ввели санкции против ряда граждан России, в том числе первого заместителя министра юстиции России Евгения Забарчука, первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева и заместителей главы СК Елены Леоненко и Сергея Горяйнова.