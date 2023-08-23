Оттава, 23 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Канада вводит санкции против российских граждан и компаний. Всего в список попали 4 физических и 29 юридических лиц. Об этом решении 23 августа сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении 4 физических лиц и 29 структур в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России», ― указал глава канадского правительства.

Трюдо уверен, что подобные меры должны убедить Россию вывести войска с территории, которую Канада признаёт частью Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа власти Канады ввели санкции против ряда граждан России, в том числе против первого заместителя министра юстиции России Евгения Забарчука, первого заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева и заместителей главы СК Елены Леоненко и Сергея Горяйнова.

Поводом для введения санкций в правительстве Канады назвали уголовные дела против Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также специальную военную операцию России на Украине.

В тот же день власти Канады объявили о введении санкций против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов столицы.

Канада 20 июля ввела санкции против 39 физических и 25 юридических лиц из России. Под ограничения попали банки, сотовые операторы, министерства, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с ВПК и ядерной сферой.