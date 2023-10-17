Киев, 17 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали в зоне спецоперации командира 1-го отряда центра специального назначения «Омега» ВСУ полковника Андрея Приймаченко. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины.

Соцсети Андрей Приймаченко

Согласно сообщению, военный был ликвидирован 12 октября на территории ДНР. В пресс-службе не сообщили других подробностей. Сообщается, что погибшего уже похоронили. Он участвовал в боях в Донбассе с 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в Киевском городском совете сообщили о гибели в Донбассе командира роты 28-й механизированной бригады ВСУ Сергея Ильницкого. Он также был заместителем командующего Украинской добровольческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша (физическое лицо, внесённое в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму).

Также в августе российский военный корреспондент Чингиз Дамбиев сообщил о ликвидации на запорожском направлении старшего офицера 118-й механизированной бригады ВСУ подполковника Юрия Баранецкого. Погибший обучался в Великобритании и командовал подразделением танков Leopard.

В июле Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о гибели в бою под Артёмовском спецгруппы нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», включая командира Анатолия Тегзу. В июне в Одесской области сообщили о гибели украинского полковника начальника отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» Александра Макаева.