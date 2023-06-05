Болград, Украина, 5 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Ликвидирован украинский полковник, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативного командования «Юг» Александр Макаев. Об этом 5 июня сообщает Болградская районная госадминистрация Одесской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Когда и где погиб Макаев, не сообщается. Прощание с ним будет проходить 6 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая на Украине ликвидировали известного украинского боевика по прозвищу Барбо. До этого 23-летний украинский спортсмен-легкоатлет, экс-чемпион страны по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский уничтожен в Артёмовске.

Кроме того, в боях за Артёмовск ликвидировали украинца-ваххабита, который был членом террористического батальона, Александр Жданенко по кличке Ансар. Он стал приверженцем радикальной идеологии и примкнул к батальону чеченских террористов.