Киев, 23 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российские военные уничтожили командира роты 28-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Ильницкого с позывным Сокол. Об этом 23 августа сообщили в Киевском городском совете.

Кадр из видео Сергей Ильницкий с позывным Сокол

Уточняется, что его ликвидировали в ходе боёв в Донбассе.

«22 августа погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [бывшего лидера «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Дмитрия Яроша, командир отряда «Юг» в составе 28-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Ильницкий», ― говорится в сообщении.

Будучи полковником ВСУ, в 2014 году Ильницкий ушёл на фронт. Затем возглавил добровольческое подразделение «Юг», которое в качестве пехотной роты вошло в состав 28-й механизированной бригады. Он также принимал участие в военных действиях на правобережье Херсонской области и в боях за Артёмовск.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа российские военные ликвидировали в зоне спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука ― идейного нациста, уроженца Одесской области. Годом ранее офицер получил из рук президента Украины Владимира Зеленского Орден мужества III степени. Также известно, что он воевал в рядах подразделения «Химера».

Военный корреспондент Чингиз Дамбиев 9 сообщил заявил о ликвидации в зоне проведения спецоперации старшего офицера 118-й механизированной бригады ВСУ подполковника Юрия Баранецкого. Офицера уничтожили на запорожском направлении. Известно, что он был родом из Тернопольской области на Западной Украине.

В середине июля российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу с позывным Варвар.