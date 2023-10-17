Уфа, 17 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Неизвестные совершили поджог оборудования на подстанции «Башкирэнерго» в Орджоникидзевском районе Уфы, сообщил 17 октября телеканал «Башкортостан 24».

Petrov Sergey/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошёл ночью 16 октября. В результате поджога загорелись два шкафа управления обдувом трансформаторов. При этом сами трансформаторы повреждений не получили.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что проволока на заборе, которым огорожена территория подстанции «Башкирэнерго», повреждена. Они также нашли емкости с остатками воспламеняющейся жидкости.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе «Башкирэнерго» отказались комментировать инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 17 октября задержали жителя Орла, совершившего диверсии на объектах транспорта и связи по заданию украинских спецслужб. Мужчина действовал по заданию СБУ за денежные вознаграждения. Инструкции он получал через интернет-мессенджер. На допросе задержанный рассказал, что летом 2023 года он поджёг релейный шкаф в Орле и крышу объекта связи. Задержанному предъявили обвинения и арестовали. Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

В конце июля неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. Также в сентябре в Краснодарском крае неизвестный поджёг релейные шкафы и другое оборудование на железнодорожной станции. На месте происшествия оперативники изъяли алюминиевую банку из-под энергетика со следами пальцев рук, а также бутылку с жидкостью.